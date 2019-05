Hari Raya Idulfitri atau Lebaran sudah tinggal menghitung hari. Pemilihan busana untuk dikenakan di hari besar tersebut pun sudah bisa dipertimbangkan dari sekarang.

Salah satu brand fashion yang meluncurkan koleksi menyambut Lebaran adalah Giordano. Menggandeng desainer batik Iwet Ramadhan, brand ini membuat sebuah terobosan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, Giordano menggelar kampanye khusus dengan mengusung tema kembali ke fitri yang menjadi inti dan semangat Idulfitri, yang kemudian lahirlah koleksi "Enlightening Love".

Enlightening Love memiliki makna yang selaras dengan motif “Beautiful Sorrow” yang dirancang oleh Iwet Ramadhan. Motif ini bercerita soal harapan, bahwa setiap kesulitan, ujian, atau cobaan, akan selalu berakhir dengan kebahagiaan.

"Enlightening Love adalah tema yang kami usung dalam kampanye edisi Lebaran kali ini. Tagline Enlightening Love berbicara mengenai cinta yang penuh harapan mencerahkan, dimana harapannya rasa cinta ini akan menjadi cahaya terang bagi semua orang khususnya di momen Ramadan ini," ungkap Chief Merchant Giordano Indonesia, Ekawati Wongso dalam pernyataan resminya, Minggu (26/5/2019).

Motif batik Beautiful Sorrow sendiri terinspirasi dari motif batik klasik Kelengan dari Pekalongan. Motif batik sarat makna yang punya nilai spiritual yang tinggi. Awalnya batik ini berwarna biru dan putih, kemudian Iwet Ramadhan sengaja menambahkan aksen merah dalam rancangannya yang menyimbolkan harapan, cinta dan kehidupan.

“Kita butuh harapan, sudah terlalu lama kita beradu argumen, mempertahankan pendapat, berdebat tanpa ujung. Waktunya untuk kembali berkumpul, bersatu, dengan seluruh kerabat dalam suasana damai penuh cinta” ungkap Iwet Ramadhan.

Keputusan Giordano menggandeng Iwet Ramadhan sendiri didasarkan pada keseriusan Iwet melestarikan batik dan filosofi ceritanya. Tak hanya merancang batik, Iwet juga menulis buku dan membuat video Youtube series tentang cerita dan filosofi batik.

"Kerjasama dengan Iwet Ramadhan sendiri dilakukan sebagai salah satu bukti keseriusan dan komitmen Giordano dalam mengapresiasi kekayaan dan talenta lokal yang dimiliki Indonesia. Sama halnya dengan yang kami lakukan di kampanye-kampanye Giordano sebelumnya seperti Art Of Freedom di tahun 2014, The Legacy dan My Cup Story pada 2016, kemudian One Indonesia: Let's Play Anda Stand Together di 2017, dan yang terakhir adalah Kita Garuda pada tahun 2018," tandas Ekawati.

Jadi, sudah siapkah Anda menyambut Lebaran yang damai dan stylish dengan kampanye ini?

(tam)