HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Masjid Ini Sediakan Potong Rambut hingga Pijat Gratis untuk Pemudik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 April 2025 |11:08 WIB
PEKALONGANMasjid di wilayah jalur Pantura Kota Pekalongan menyediakan layanan gratis bagi para musafir pada momen mudik Lebaran 2025. 

1. Sediakan Pijat hingga Cek Kesehatan Gratis

Masjid Al-Fairus menyediakan pijat, potong rambut, dan cek kesehatan. Layanan tersebut gratis untuk para musafir. 

Ketua Yayasan Al-Fairus, Taufiq Rahman, menjelaskan, pihaknya berkomitmen memberi layanan terbaik kepada para pemudik, terutama yang melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil maupun sepeda motor.

“Banyak sekali pemudik yang melewati Pantura mampir ke masjid ini untuk beristirahat dan beribadah. Masjid juga kami buka selama 24 jam agar bisa terus melayani,” ujar Taufiq, melansir laman Kemenag, Senin (7/4/2025).

Selain itu, masjid juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan menyediakan area usaha bagi UMKM lokal. Pemudik dapat membeli makanan dan oleh-oleh khas Pekalongan, seperti batik, di area tersebut.

“Ratusan pemudik mampir ke sini setiap harinya. Kami selalu berusaha memberi pelayanan terbaik, dari segi kebersihan hingga keamanan. Semoga fasilitas yang kami sediakan bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain di Indonesia,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
mudik masjid Mudik Lebaran
Telusuri berita muslim lainnya
