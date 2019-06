View this post on Instagram

Eva Arnaz Born July 14 1958 Actress Filmography Primitif (1978) Musim bercinta (1978) Special Silencers (1979) as Julia Lembah duka (1981) Jaka Sembung (1981) Warok singo kobra (1982) Serbuan halilintar (1982) Pasukan berani mati (1982) Perempuan Bergairah (1982) as Bambi Ferocious Female Freedom Fighters, Part 2 (1982) as Bambi Pokoknya beres (1983) Midah perawan buronan (1983) Maju kena mundur kena (1983) Five Deadly Angels (1983) Membakar Matahari (1984) Gadis bionic (1984) Putri duyung (1985) Noda X (1985) Hell Raiders (1985) Jaka Sembung & Bergola Ijo (1985) Depan bisa belakang bisa (1987) Cintaku di rumah susun (1987) Barang terlarang (1987) as Rini Suamiku sayang (1990) as Tience Lupa aturan main (1990) Antri dong (1990) Perawan metropolitan (1991) as Nurlela Barang titipan (1991) Asmara (1992) #duniafilm#actress #evaarnaz#indonesia