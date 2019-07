View this post on Instagram

Aqiqah atau Qurban Dulu? . Mana yang lebih utama, aqiqah dahulu atau berqurban terlebih dahulu? . Perlu kita ketahui, aqiqah disunnahkan bagi seseorang yang dia memperoleh karunia dari Allah Ta'ala, mendapatkan putra atau putri. . Maka seseorang yang mendapatkan anak disunnahkan untuk aqiqah. . Kapan itu? Pada hari ketujuh atau kelipatannya, keempatbelas, keduapuluhsatu dan seterusnya. . Lantas bagaimana, saat dia akan beraqiqah, di situ ada hari raya qurban? Dia harus mendahulukan mana? Aqiqahnya atau qurbannya? . Maka (yang) kita perlu ketahui, aqiqah waktunya luas. Bisa beberapa hari setelah qurban, bisa beberapa bulan setelah qurban. . Tapi kalau qurban mesti nunggu tahun berikutnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan hendaknya dia berqurban terlebih dahulu. . Karena qurban ini datangnya setahun sekali. Sedangkan aqiqahnya bisa dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. . Karena itu jangan ragu lagi, jangan bingung lagi, aqiqah atau qurban. Kalau emang itu waktunya hari raya qurban maka qurbanlah. Dan dua-duanya sama-sama sunnah. . Oleh Habib Novel Alaydrus @habibnovelalaydrus