Hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Hari Arafah berlangsung bertepatan dengan hari Sabtu 10 Agustus.

Kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah merupakan puncak ibadah Haji, karena Rasulullah SAW menyatakan, bahwa haji itu Arafah.

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam saat ditanya oleh sekelompok orang dari Nejed tentang haji, maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:

الْحَجُّ عَرَفَةُ

“Haji itu adalah Arafah.” [HR. at-Tirmidzi no. 889, an-Nasâ’i no. 3016 dan Ibnu Mâjah no. 3015 , dihukumi shahih oleh al-Albâni]

Ketua Forum dai Muda Indonesia, Ustadz Asroni Al-Paroya mengatakan, Hari Arafah merupakan sebuah hari di mana orang yang berhaji sedang melaksanakan salah satu rukun ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Tujuannya untuk mengingat Nabi Adam dan Hawa saat diturunkan ke Bumi.

“Hari Arafah merupakan sebuah hari di mana orang yang dipanggil oleh Allah SWT untuk berhaji sedang melaksanakan salah satu rukun ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, berkumpul di padang Arafah. Tujuannya untuk mengingat Nabi Adam dan Hawa saat diturunkan ke Bumi dari surga karena mengingkari perintah Allah dan terbawa oleh tipu daya Iblis. Padang Arafah merupakan lokasi Adam dan Hawa bertemu dan menjadi lokasi yang sakral bagi umat Islam,” ucapnya kepada Okezone, Jumat (9/8/2019).

Hari Arafah ternyata memiliki banyak keistimewaan. Doa pada hari Arafah juga mustajab. Ini saat terbaik untuk berdoa memohon kepada Allah SWT.

Ustadz Asroni mengatakan, semua doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, terlebih lagi saat Hari Arafah adalah baik di sisi-Nya. Akan tetapi jika melihat dari hadist, doa yang baik diucapkan pada Hari Arafah adalah:

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

“Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para Nabi sebelumku adalah ucapan 'Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir' (Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Miliki-Nya segala kerajaan, segala pujian dan Allah yang menguasai segala sesuatu).” (HR. Tirmidzi no. 3585; Ahmad, 2:210. Syaikh Al-Albani menyatakan hadits ini shahih dilihat dari syawahid atau penguat-penguatnya, lihat silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 1503, 4:8.)

Sementara dari ‘Ali radhiyallahu ‘anhu secara marfu’—sampai pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam—, disebutkan hadits,

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَ النَّبِيُّوْنَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

artinya:

“Kalimat utama yang aku dan para nabi ucapkan pada senja hari Arafah adalah: 'Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir' (Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Miliki-Nya segala kerajaan, segala pujian dan Allah yang menguasai segala sesuatu).” (HR. Ath-Thabrani dalam Fadhl ‘Ashri Dzil Hijjah, 2:13, dari Qais bin Ar-Rabi’, dari Al-Agharr bin Ash-Shabah, dari Khalifah bin Hushain, dari ‘Ali secara marfu’, Lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 1503, 4:7.) “Kalau kita mengacu pada hadist, maka kita disunahkan memperbanyak doa tersebut agar kita terhindar dari perbuatan syirik menyekutukan Allah SWT,” paparnya.