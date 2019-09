Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menduduki peringkat pertama '500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia 2019'. Lalu disusul Raja Salman Abdulaziz Al Saud pada peringkat kedua, serta Raja Jordan, Raja Abdullah II pada peringkat ketiga.

Pemimpin Iran Ali Khamenei berhasil menduduki peringkat keempat, diikuti Raja Maroko, Amir al-Mu'minin di peringkat kelima. Selama ini Recep Tayyip Erdogan dikenal sebagai politisi muslim yang tegas dan sangat berpengaruh maka tak heran jika ia bisa menduduki peringat pertama.

Selain sejumlah pemimpin muslim di atas, beberapa nama besar di dunia Islam juga turut menghiasi daftar '500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia 2019' seperti putra Raja Salman, Pangeran Mohammad bin Salman, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, Politisi Inggris Sajid Javed, Wali Kota London Sadiq Qhan, Pelari Inggris Mo Farah, dan Pesepakbola asal Mesir, Mohammed Salah.

Seperti dilansir Okezone dari Siasat, Selasa (17/9/2019), rupanya Zakir Naik dinobatkan jadi salah satu dari '500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia 2019'. Sejak 2009 silam, Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) memang selalu merilis daftar tahunan bertajuk 'The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims' melalui situs resmi mereka.

Tahun ini, publikasi mereka mencatat, Zakir Naik merupakan satu dari sekian banyak pengkhotbah paling populer dalam bidang perbandingan agama. Ia bahkan digadang-gadang menjadi suksesor Ahmad Deedat yang dikenal sebagai cendekiawan muslim dan pembicara handal tentang masalah keagamaaan.

"Dia (Zakir Naik) selalu menggelar acara publik yang besar, di mana ia menjadi pembicara tentang ajaran Islam dan menjawab seluruh pertanyaan dari audiens," tulis publikasi tersebut. Popularitas Zakir Naik juga bisa dilihat dari jumlah pengikutnya di media sosial. Saat ini, ia memiliki lebih dari 17 juta pengikut di Facebook. Selain Zakir Naik, ada beberapa tokoh Islam yang masuk dalam publikasi besutan RISCC. Dimulai dari Mufti Abdul Qasim Nomani yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor Darul Uloom Deoband, Moulana Mehmood Madani, pemimpin dan anggota eksekutif Jamiat Ulama-i-Hind (JuH), Azim Premji dari Wipro Limited, hingga seleb Bollywood Salman Khan yang diketahui sebagai pemilik Khan Academy. Itulah deretan muslim paling berpengaruh di dunia yang perlu diketahui oleh umat Islam. Kita bisa meneladani kebaikan maupun kepandaian mereka.