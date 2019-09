Anda sedang dalam kondisi kurang fit atau bahkan sakit yang tak diketahui sebabnya? Berdoalah kepada Allah SWT minta kesembuhan dan menjalani pengobatan medis pun tetap dikerjakan. Selain itu, minum air wudhu pun disarankan.

Ya, beberapa orang percaya air wudhu itu mengandung doa yang sangat baik untuk menyembuhkan penyakit. Hal ini bisa membantu Anda untuk mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh.

Tapi, apakah hal ini benar adanya? Bagaimana Islam menilai pandangan yang terkesan tak masuk akal itu?

Untuk menjawab pernyataan tersebut, Okezone meminta pendapat dari Ustadz Mahfud Said dan menurutnya itu benar. Sebab, pernyataan itu tertuang dalam hadist Rasulullah berikut ini,

"Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin 'Abbad, keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Hatim yaitu Ibnu Isma'il dari Al Ja'ad bin 'Abdur Rahman, dia berkata; Aku mendengar As Saib bin Yazid berkata; "Aku dan Bibiku pergi bersama Rasulullah SAW, lalu bibi berkata kepada beliau; "Ya Rasulullah, keponakanku sakit." Maka beliau mengusap kepalaku, kemudian beliau mendoakan keberkahan bagiku. Sesudah itu beliau berwudhu lalu kuminum sisa air wudhunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Aku melihat cap kenabian beliau terletak antara kedua bahu kira-kira sebesar telor burung." (HR. Muslim dan Imam Bukhori).

Dari hadis di atas bisa dilihat betapa air wudhu itu luar biasa manfaatnya. Bukan hanya menyucikan tubuh karena najis, tetapi juga bisa menjadi obat penyembuh penyakit.

Hal yang menjadi perhatian adalah air bekas wudhu yang digunakan adalah milik Rasulullah. Lantas, bagaimana dengan air wudhu bekas umat? "Air wudhu itu air berkah karena setiap kali kita berwudhu, terselip doa di dalamnya," terang Ustadz Mahfud. Dia melanjutkan, untuk cara mengaplikasikan air wudhu, hadis di atas meminta Anda untuk meminumnya, tapi kalau Anda ragu, bisa dengan mengusapkan ke kepala dengan berdoa sebelumnya. Selain diusap, Anda juga bisa mengguyurkan air wudhu tersebut ke kepala. "Hal ini ternyata baik juga bagi orang yang sedang penuh energi negatif bahkan kesurupan. Air wudhu bisa membuat tubuh kembali sadar ke kondisi normal," tambahnya.