Hati ini amat tersentuh.. terharuu dan maluu belum berbuat lebih banyak untuk saudara saudara kita yang belum memahami...( semoga Alloh memuliakan yang mengajar dan yang belajar dengan limpahan hidayah taufikNya.. serta diberi karunia Istiqomah dijalanNya ) Siapapun pasti sangat ingin bahagia dan mulia. Namun belum tentu paham jalannya. Semoga kita dimampukan berbuat lebih baik dan lebih banyak menjadi jalan kebaikan bagi sebanyak banyaknya hamba Alloh.. Walaupun kita masih sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Apa hikmah yang didapat dengan menyimak video yg dikirim ke Aa ini ?