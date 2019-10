Street fashion merupakan gaya yang bisa dipakai oleh siapa saja. Termasuk para muslimah yang berhijab.

Desainer IKYK (I Know You Know) Anandia Putri mengatakan, mereka yang berhijab pun bisa tampil menarik dengan street fashion tanpa mengabaikan batasan yang ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu, IKYK menciptakan koleksi terbaru street fashion muslimah dengan Clear Hijab Pure yang bertajuk 'Hyjab on Fire'

Dengan koleksi ini, Anandia berharap semakin banyak perempuan berhijab yang percaya diri dan berani tampil menarik di depan orang-orang.

"Koleksi kali ini lebih ke busana oversize dengan rok lipit dan warna hitam-hijau sebagai statemennya. Kami berharap, koleksi ini mampu memberi napas baru bagi perempuan berhijab untuk bisa mengekspresikan dirinya sesuai karakter mereka masing-masing," terangnya di Jakarta Fashion Week 2020, belum lama ini.

Jika diperhatikan lebih detil koleksi IKYK ini mengedepankan busana dengan warna yang bold bahkan beberapa di antaranya menuangkan aksen shimmer yang cantik. Busana streetware menjadi kekuatannya kali ini. Makanya, koleksi ini dipadukan dengan sneakers yang sangat casual. Koleksi IKYK ini juga lebih didominasi oleh two-pieces collection dan kebanyakan mengandalkan celana sebagai bawahannya. Kesan street fashion semakin terlihat dengan permainan warna senada atas dan bawah koleksinya. Beberapa juga mengedepankan tampilan 'color on point', jadi atasannya misalnya hitam tapi ada sentuhan warna vibrant di bagian yang ditempatkan tentunya tidak berlebihan. Koleksi semacam ini sangat cocok dikenakan di acara casual atau juga kegiatan yang mengharuskan Anda banyak bergerak. Dengan koleksi IKYK ini, Anda pun bakal jadi pusat perhatian karena warna koleksi yang begitu mencolok dengan basic hitam yang elegan.