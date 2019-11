Adegan menyentuh terjadi di Yordania awal bulan ini pada kejuaraan klub sepakbola wanita women's association football competition (WAFF).

Sebuah tim sepakbola wanita mencuri perhatian di media sosial ketika mereka dalam sebuah video terlihat bergegas untuk membantu salah satu pemain tim lawan untuk memperbaiki jilbabnya saat pertandingan.

Diketahui tim tersebut adalah klub sepakbola wanita Shabab al Ordon yang bermain melawan Klub Arab Orthodox.

JUST BEAUTIFUL.



Opponents huddle up around a Hijabi footballer in order to protect her from showing her hair. pic.twitter.com/O5aC84AhmN