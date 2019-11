Seorang pria dipuji muslim dunia setelah menendang pendemo yang membakar Alquran yang suci dalam unjuk rasa anti-Islam di Kristiansand, Norwegia beberapa hari lalu.

Pria itu menendang pemimpin organisasi sayap kanan Stop Islamisation of Norway (SIAN), Lars Thorsen, sebagai upaya membela Alquran yang suci.

Pria yang dikenal dengan nama Qusay Rashed tersebut dipuji oleh muslim di berbagai belahan dunia. Bahkan Ustadz Yusuf Mansyur pernah memuji aksinya dalam akun Instagram-nya.

"Semoga semua insan beragama di dunia ini, bisa menunjukkan kehalusan budi agamanya. Dan tidak menghina Tuhan, kitab suci, nabi, dan keyakinan masing-masing agama," pesan Ustadz Yusuf Mansur dalam akun Instagramnya.

Seperti dilansir The New Arab beberapa waktu lalu, media Pakistan menyebut Rashed merupakan warga Palestina yang tinggal di Norwegia.

"Hadirin sekalian menghadirkan ke hadapan Anda, Sang Pembela Quran (Rashed)," tulis netizen di Twitter.

#IslamophobiaNorwayToday

In #Norway, anti-Islam extremist burned the Holy Quran in public. He was shielded by the police. One muslim guy tried to stop extremists but police arrested that muslim guy instead of stopping the extremists.salute the "Muslim HERO" pic.twitter.com/nJzeNheAVY — Humza Asim (@humza_asim) November 20, 2019