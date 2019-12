Para wanita terkadang bingung untuk memilih padupadan penampilan mereka agar terlihat matching dan fashionable. Hal itu membuat wanita terutama para hijabers tidak percaya diri dengan penampilan mereka karena mix and match.

Namun sebenarnya, kunci dari mix match agar terlihat bagus adalah rasa percaya diri dan kreatifitas dari penggunanya. Misalnya Marsha Natika. Dalam urusan mix and match penampilan, outfit Marsha Natika merupakan salah satu hijabers yang banyak menuai pujian karena tidak membosankan.

Jadi, tentu saja penampilannya bisa kalian jadikan inspirasi dalam berpenampilan sehari-hari bahkan hangout dengan teman-teman. Berikut Okezone akan membagikan penampilan Marsha Natika yang kece dan out of the box.

1. Padupadan long outer bermotif dengan sneakers putih

Senang dengan penampilan bermotif dan pandai memainkan warna dalam penampilannya, kini Marsha Natika mengenakan long outer berwarna putih dengan motif dedaunan yang membuat penampilannya agar terlihat fresh. Dengan penampilannya yang simpel itu, ia memadupadankannya dengan inner putih dan balutan pashmina berwarna coklat nude. Nggak mau tampil ribet, ia pun hanya mengenakan sneakres berwarna putih yang senada dengan outfit atasannya dan tampil unik dengan kaos putih polkadot berwarna merah.

2. Tampil dengan blouse kuning ruffle

Penampilannya yang out of the box emang membuat adik dari Zaskia Adya Mecca ini terlihat fashionable karena didukung dari dalam dirinya yang tampil percaya diri. Dalam penampilannya kali ini, ia mengenakan blouse berwarna kuning yang cerah dengan detail ruffle agar penampilannya terlihat feminin. Simpel saja ia memadupadankananya dengan celana jeans dan juga tak lupa balutan hijab berwarna abu-abu yang membuatnya terlihat cantik. Ia pun hanya mengenakan sneakers agar terlihat simpel dan nggak ribet. Kamu bisa tiru penampilannya ini untuk jalan-jalan ke mall lho!

3. Girly dengan outer jeans dan heels biru Untuk urusan mix and match dan pemilihan warna dalam penampilan, Marsha Natika nggak perlu diragukan lagi lho! Lihat penampilannya yang satu ini, ia mnegenakan oversize outer dengan bahan jeans yang dipadukan dengan inner garis-garis yang colorful. Kemudian untuk pemilihan celananya ia berani mengenakan celana kulot berwarna merah untuk penampilannya agar terlihat kece dapat meginspirasi hijabers diluar sana. Untuk tasnya ia mengenakan sling bag dengan warna yang sesuai pada balutan hijabnya berwarna blue navy. Untuk aksesori, Marsha mengenakan belt dengan details rantai yang nggak kalah kece. Kali ini ia terlihat tampil girly dengan memakai heels berwarna biru. 4. Kaus Oversize dan boots Tampil simpel namun tetap stylish bisa dijadikan inspirasi untuk kalian para hijabers yang bingung ingin ke kampus tapi penampilannya itu-itu aja. Nggak usah khawatir karena dalam penampilannya kali ini, Marsha hanya mengenakan kaus hitam over size yang dipadukan dengan inner berwarna hijau muda. Ia pun mnegenakan hijab berwarna coklat nude. Untuk bawahannya, ia mnegenakan celana kulot berwarna baby brown. Dan yang membuat penampilannya terlihat tambah kece, ia mengenakan boots glossy yang memberikan nuansa mewah.