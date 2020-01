Cantik tidak bisa dipisahkan dari perempuan. Setiap perempuan pasti mendambakan kecantikan. Namun, kecantikan yang paripurna dibentuk dari inner beauty.

Sekian banyak produk untuk cantik secara fisi mulai dari skin care, make up wajah, make up bibir, make up mata, hingga perawatan tubuh, rambut hingga mulut. Tetapi, tak jarang kecantikan yang timbul dari dalam alias inner beauty malah terabaikan atau tidak menjadi prioritas.

Berikut ini tujuh Asmaul Husna yang bisa membuat inner beauty kamu semakin memancar.

1. As Salam (Maha Damai)

Siapapun mendambakan kedamaian. Tanpa kedamaian, kamu sulit menjalin hubungan yang harmonis dengan siapapun termasuk dengan diri sendiri. Pribadi yang hatinya damai dan mendamaikan amat diidam-idamkan kehadirannya. Saat hati kita damai, mudah bagi kita menebarkan kedamaian melalui ucapan dan perbuatan.

2. Al Latif (Maha Lembut)

Pribadi yang berhati lembut dan penuh kasih sayang serta dihiasi dengan tutur kata yang penuh pengertian dan memiliki empati membuat orang lain mudah suka terhadapmu. Mereka akan betah berlama-lama denganmu. Lain halnya kalau kamu sering berkata dan bertindak kasar, orang-orang justru akan lari darimu dan meninggalkanmu.

3. An Nafi’ (Maha Pemberi Manfaat)

Semakin banyak aktivitas kamu yang bermanfaat dan menambah nilai kebaikan bagi sesama, menjadi bukti sejati cantiknya hatimu. Hal ini akan menjadi daya magnet bagi orang-orang baik di sekelilingmu. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan melalui usahamu juga akan lebih mudah mempercayaimu serta merekomendasikanmu bagi kebaikan yang lebih luas.

4. Al Wadud (Maha Cinta) Rasa cinta yang besar lahir dari kesyukuran kepada Allah Tuhan Yang Maha Cinta. Jika ekspresi dan kegiatan kamu ialah sebagai bentuk cinta kasih kepada makhluk-Nya. Maka Allah akan mengirimkan cinta-cinta dari jiwa kecintaan-Nya. Siapa lagi yang bisa terundang jika yang Maha Cinta telah merestuimu?. Isilah hatimu dengan cinta, sehingga yang kamu lihat, dengar dan temui akan kamu respons dengan cinta. 5. Al ‘Afuw (Maha Pemaaf) Seperti dilansir dari website Jatman, memaafkan mudah diucapkan tapi tak mudah dilaksanakan. Seorang pemaaf memiliki jiwa yang kuat dan akan mengundang banyak simpati banyak orang. Lain halnya jika hatimu diisi dengan kebencian dan permusuhan. Waktumu akan habis untuk meluapkan kebencian, serta paras wajahmu akan terbentuk dari hati yang tertanam di dalamnya kebencian. Dengan memafkan bertambah teman dan sahabatmu hingga makin dekat jodohmu. 6. Ar Rasyid (Maha Cerdas) Perempuan yang terus mengasah kemampuannya serta membekali diri dan mengupgrade pengetahuan dan wawasannya akan memiliki pembawaan yang berbeda dari orang yang sebaliknya. Sebab, cara seseorang membawa dirinya akan terlihat dari wawasan, kondisi batin dan kecerdasannya. Baik itu cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, serta kecerdasan lainnya seperti cerdas sosial, finansial, dan digital. Yang jelas, kamu jadi tambah lebih percaya diri tentunya. 7. As Shabir (Maha Sabar) Sabar adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Baik itu dari menahan diri dari perbuatan dan ucapan yang buruk atau dari aneka hal yang bisa merugikan atau merendahkanmu maupun menyusahkan orang lain. Kalau kamu bersabar, kamu lebih terlihat lebih dewasa dan matang. Sebaliknya orang yang tidak sabar, akan banyak menemui kesulitan dan permasalahan karena tidak mampu mengendalikan dirinya.