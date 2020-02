Muslim di Amerika Serikat akan mengadakan Challenging Islamophobia Conference (Konferensi Melawan Islamofobia) ke-4 di Minnesota bulan depan tepatnya pada Selasa, 17 Maret 2020 di Universitas Augsburg.

Dilansir dari About Islam, Jumat (7/2/2020), Konferensi Melawan Islamofobia ini merupakan konferensi regional terbesar tentang upaya menangkal islamofobia di Amerika Serikat.

Kegiatan ini mengundang para pakar nasional terkemuka dan tokoh masyarakat muslim di Amerika dan dunia.

Minnesota of the Council on American-Islamic Relations (CAIR-MN) akan menjadi tuan rumah Konferensi Melawan Islamofobia di Universitas Augsburg.

Topik yang akan dibahas pada acara sehari penuh itu antara lain Islamofobia dan media, persimpangan Islamofobia, anti-Semitisme, nasionalisme, supremasi kulit putih, efek Islamofobia dan kebencian, dan tantangan besar di Minnesota.

Sesi breakout akan membahas bagaimana menghadapi bullying, menghadapi kejahatan akibat kebencian, dan meningkatkan kerja sama antar agama. Konferensi ini bertujuan untuk memberi informasi dan memberi pengetahuan kepada peserta untuk secara efektif melawan Islamofobia di dalam kehidupan pribadi dan lingkungan kerja mereka. Imam Gamal Fouda yang merupakan Imam Masjid Al Noor, Christchurch, Selandia Baru diundang menjadi pembicara utama pada konferensi internasional tentang islamofobia ini. Imam Gamal Fouda menerima banyak pujian atas tanggapan dan belas kasihnya usai serangan teror yang terjadi pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor yang menewaskan banyak korban.