Mengenakan hijab bukan berarti kamu tidak bisa tampil modis sekaligus sopan. Kamu bisa mempadupadankan hijab dengan kemeja.

Tampilan kasual ini akan membuat perempuan yang memakai hijab semakin modis, tapi tetap sopan. Seperti apa padupadan-nya? Berikut inspirasi padupadan hijab dengan kemeja  Minggu (8/3/2020) :

Biggy pants dengan kemeja polos

Kali ini Okezone akan memberikan referensi gaya hijab dari Meirani Amalia untuk kamu sontek. Kali ini Meirani mengenakan kemeja oranye polos dengan biggy pants off white. Untuk sepatunya, dia mengenakan sneakers wedges yang senada dengan celananya.

(Foto : @meiraniap/Instagram)

Meirani juga mengenakan pashmina yang senada dengan kemejanya dengan inner berwarna hitam. Supaya makin kece, tak lupa dia membawa sling bag dan mengenakan jam tangan. OOTD (Outfit of the Day) ini cocok banget buat nge-mall.

Pashmina dengan tunik

Kali ini Meirani Amalia mengenakan pashmina bewrana kuning mustard dengan kemeja tunik senada. Untuk bawahannya, dia mengenakan celana bahan berwarna putih.

(Foto : @meiraniap/Instagram)

Supaya terlihat makin manis, dia menyematkan tas bambu di tangan mungilnya. Selain itu, Meirani juga mengenakan flat shoes yang warnanya hampir sama dengan kemeja. Gaya hijab semi formal ini cocok digunakan untuk ngantor ataupun sekedar berjalan-jalan di mal.

(hel)