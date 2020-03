Akhir pekan biasanya kamu ada janji pergi ketemuan sama teman-teman? Sudah siapkan outfit untuk hangout di akhir pekan?

Gaya hijab kasual bisa menjadi pilihan bagi untuk kamu hangout di akhir pekan. Kamu bisa sontek dari hijabers sebagai inspirasi, misalnya dari Tasya Kissty.

Berikut gaya hijab kasual untuk akhir pekan ala selebgram Tasya Kissty, Minggu (8/3/2020)

Sweater rajut warna-warni yang imut





Kali ini, kamu bisa sontek gaya hijab dari Tasya Kissty. Wanita cantik ini mengenakan sweater rajut warna-warni yang akan membuat akhir pekanmu jadi ceria. Dia juga mengenakan hijab berwarna peach dan kulot putih.

Supaya makin lengkap, dia juga membawa sling bag hitam dan sneakers berwarna senada. Gimana, sudah siap untuk jalan-jalan?

Jaket jeans dan long skirt





Last but not least, gaya hijab ala Tasya kali ini cocok banget untuk nge-mal. Wanita manis ini mengenakan jaket jeans biru yang dipadupadankan dengan inner putih.

Untuk bawahannya, Tasya mengenakan long skirt motif garis dan juga boots hitam supaya makin kece. Tak lupa dia juga mengenakan kalung dan tote bag yang berfungsi untuk membawa barang-barang kebutuhanmu.

(hel)