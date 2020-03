View this post on Instagram

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Allah memberkahi Jum'at kita, menganugerahi kita kesehatan lahir-batin dan rasa damai dalam hati. ⚘ JUM'AT CALL: Di dalam episode kehidupan kita, setiap cobaan Tuhan ada Pelajaran yang bisa dan perlu kita petik bagi meningkatkan taraf kehidupan kita sendiri di dunia dan akhirat. (Kita, misalnya, bisa mencerdasi dan mendapat banyak pelajaran dari musibah Corona yang melanda dunia saat ini).🙏