“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), ‘Aku itu dekat’..” (QS. Al Baqarah: 186) Salah satu ayat favorite saya. Salah satu ayat “pegangan” saya. Adukan semua ke Allah. Ceritakan semua ke Allah. Sandarkan dan gantungkan semua ke Allah.