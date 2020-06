View this post on Instagram

Hukum maen Tik-Tok menurut Syari'at Islam Barakallah Ustadz Adi Hidayat بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . Semoga Bermanfaat 🙏"Berbagi Kebaikan Itu Indah" Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju Surga." (Shahih: HR. Muslim No. 2699)