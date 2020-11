JAKARTA – Menggunakan aksesori jilbab yang dijual di pasaran sangat beraneka ragam. Keragaman itu bisa dari bentuk, ukuran, dan warna.

Tapi sayang selain harganya yang tidak murah kadang ukuran aksesori tidak pas dengan ukuran tubuh kita, misalnya kalung yang terlalu pendek atau terlalu panjang.

Untuk mengatasinya Anda dapat membuat aksesori dengan cara do it your self (DIY) sendiri dari bahan yang dibeli di toko bahan-bahan aksesori.

Selain itu Anda juga dapat memanfaatkan aksesori lama yang dirangkai kembali dan dipadupadankan dengan aksesori lain. Berikut ini tips menggunakan hijab ala April Jasmine, seperti dikutip pada Ahad (29/11/2020) dari buku Makin Gaya dengan Hijab Ala April Jasmine, karya April Jasmin.

• Jika Anda memiliki anting yang sudah jarang dipakai atau hanya tinggal satu dapat Anda manfaatkan untuk membuat cincin atau bahan membuat kalung.

• Anda memiliki kalung polos? Percantik dengan menambahkan bunga, hiasan mutiara, atau manik-manik. Tampilan kalung lama Anda akan terlihat lebih cantik dan menarik. • Anda dapat membuat kalung cantik dengan ukuran yang diinginkan menggunakan pita dengan hiasan mutiara atau bunga. • Ingin tampil stylish? Tambahkan hair band sebagai aksesori hijab. Anda dapat membuat sendiri dengan bahan tali yang diulir atau tali dengan hiasan mutiara. Aksesori ini cocok dipakai jika Anda menggunakan hijab dengan bentuk sederhana dan motif polos sehingga tidak terkesan berlebihan. (Uck)