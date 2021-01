JAKARTA - Tahun Baru 2020-2021 bertepatan dengan malam Jumat. Bagi umat Muslim, malam Jumat dianjurkan membaca Surat Al Kahfi.

Surat Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah.

Surat ini juga disebut dengan Ashabul Kahf, yang memiliki arti Penghuni-Penghuni Gua.

Baca Juga: Malam Tahun Baru, MUI Ingatkan Muhasabah dan Tobat Nasuha

Ada hadis yang shahih dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam keutamaan bacaan surat Al-Kahfi di hari Jum’at atau malamnya di antaranya adalah:

1 Dari Abu Said Al-Khudri berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jum'at, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan ke Bailul Atiq (Makkah).” (HR. Ad-Darimi, no. 3407, Hadits inidishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami, no. 6471)

Baca Juga: Perjalanan Panjang Masuknya Islam ke Tanah Batak

2.“Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jum’at.” (HR. Hakim, 2/399. Baihaqi, 3/29. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam ‘Takhrij Al-Adzkar', hadis hasan, dan ini merupakan riwayat terkuat tentang bacaan surat Al-Kahfi. Silahkan lihat ‘Faidhul Qadir, 6/198. Dishahihkan oleh Syekh Al-Albanydalam Shahih Al-Jami, no. 6470.

Untuk melengkapi malam Jumat pembaca setia Okezone, Yuk dengarkan Murottal surat Al Kahfi di Okezone, dengan mengklik tautan ini : Surat Al Kahfi. Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran