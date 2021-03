JAKARTA - Keutamaan Puasa Ayyamul Bidh begitu mulia dan dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yakni seperti berpuasa sepanjang tahun. Nah Puasa Ayyamul Bidh bulan ini jatuh pada tanggal 27,28 dan 29 Maret 2021

Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan dalil pendukung puasa Ayyamul Bidh yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata:

“Kekasihku (yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam) mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati: 1- berpuasa tiga hari setiap bulannya, 2- mengerjakan shalat Dhuha, 3- mengerjakan shalat witir sebelum tidur.” (HR. Bukhari no. 1178).

Baca Juga: Yuk Puasa Ayyamul Bidh Besok, Ini Penjelasan Dalilnya

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Puasa pada tiga hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun.” (HR. Bukhari no. 1979)

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya:

"Jka engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Jadi, jika Anda tidak bisa melaksanakannya, maka jangan kehilangan pahala untuk mengingatkan keluarga, kerabat, sahabat, teman, dan tetangga. Semoga bermanfaat.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

(Vitri)