LONDON - Nama Muhammad menjadi nama bayi laki-laki yang paling populer disematkan pasangan suami Istri di Inggris untuk nama bayinya yang baru lahir sepanjang 2021.Sedangkan Lily menjadi nama bayi perempuan terpopuler.

Situs BabyCenter telah merilis daftar 100 nama bayi terpopuler di negara itu telah dirilis dan ada nama baru yang menarik perhatian publik.

Nama-nama termasuk Olivia dan Amelia telah menjadi pilihan populer untuk bayi perempuan di Inggris dan biasanya masuk dalam lima besar teratas, tetapi dalam beberapa tahun terakhir acara televisi populer telah memengaruhi orangtua membuat keputusan mereka.

Acara televisi populer, Game of Thrones, menjadi katalisator nama Arya dan dengan cepat membuat nama itu menjadi pilihan yang membosankan dalam beberapa tahun terakhir.

Luna juga telah menjadi nama pilihan untuk bayi sejak 2003, setelah rilis Harry Potter and the Order of the Phoenix.

Untuk bayi laki-laki, ada pengaruh agama yang besar dengan nama Muhammad memegang posisi teratas dan Noah terus berada di urutan kedua. Nama-nama tradisional seperti Thomas dan George telah mempertahankan pendirian yang kuat dalam daftar tersebut.

Ada nama baru untuk bayi perempuan yang menarik perhatian publik di Inggris, yakni Lily. Nama ini menduduki peringkat teratas untuk pilihan bayi perempuan.

Nama Lily populer setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle menamai bayi baru mereka Lilibet, yang diambil dari nama Ratu Elizabeth II. Lily adalah nama panggilan ratu saat masih kecil.

Sarah Redshaw, redaktur pelaksana BabyCentre, mengatakan: "Lily menyapu untuk mengambil mahkota dan Elizabeth, nama yang mengilhami pilihan Meghan dan Harry, adalah entri baru."

"Mungkin sorotan pada nama-nama itu akan membuat mereka tetap populer selama beberapa tahun lagi sekarang, seperti yang terjadi dengan Archie," ujarnya merujuk pada nama putra pertama Pangeran Harry dan Meghan.

Berikut daftar 100 nama bayi perempuan dan 100 nama bayi lelaki terpopuler tahun ini:

Nama Bayi Lelaki

1. Muhammad

2. Noah

3. Oliver

4. Theo

5. George

6. Charlie

7. Leo

8. Harry

9. Freddie

10. Jack

11. Arthur

12. Archie

13. Finley

14. Henry

15. Jaxon

16. Louie

17. Lucas

18. Thomas

19. Alfie

20. Osca

21. Ethan

22. Isaac

23. Jacob

24. Elijah

25. Max

26. Joshua

27. Adam

28. James

29. Arlo

30. Luca

31. William

32. Tommy

33. Zayn

34. Aiden

35. Alexander

36. Logan

37. Ezra

38. Rory

39. Liam

40. Daniel

41. Caleb

42. Teddy

43. Theodore

44. Alex

45. Dylan

46. Reuben

47. Michael

48. Jayden

49. Benjamin

50. Zachary

51. Nathan

52. Roman

53. Ronnie

54. Finn

55. Zack

56. Mason

57. Albie

58. Ryan

59. Myles

60. Jude

61. Yusuf

62. Elliot

63. Joseph

64. Harrison

65. Kian

66. Reggie

67. Kayden

68. Samuel

69. Levi

70. Toby

71. Sebastian

72. Ollie

73. Ayaan

74. Edward

75. Ali

76. Rowan

77. Riley

78. Hugo

79. Hunter

80. David

81. Omar

82. Evan

83. Jesse

84. Luke

85. Cody

86. Frankie

87. Blake

88. Abdul

89. Grayson

90. Matteo

91. Gabriel

92. Jason

93. Albert

94. Matthew

95. Ibrahim

96. John

97. Ahmad

98. Jasper

99. Asher

100. Kai

Nama Bayi Perempuan 1. Lily 2. Amelia 3. Sophia 4. Olivia 5. Ava 6. Isla 7. Rosie 8. Aria 9. Freya 10. Ella 11. Emily 12. Mia 13. Isabella 14. Ivy 15. Hannah 16. Layla 17. Grace 18. Sophie 19. Evelyn 20. Evie 21. Isabelle 22. Elsie 23. Luna 24. Poppy 25. Willow 26. Phoebe 27. Zara 28. Daisy 29. Florence 30. Charlotte 31. Alice 32. Scarlett 33. Ada 34. Millie 35. Sienna 36. Nur 37. Lyla 38. Chloe 39. Emilia 40. Hallie 41. Zoe 42. Molly 43. Jessica 44. Mila 45. Maisie 46. Eva 47. Maya 48. Ruby 49. Darcie 50. Emma 51. Ayla 52. Penelope 53. Eliza 54. Ellie 55. Lucy 56. Esme 57. Thea 58. Maryam 59. Fatima 60. Lottie 61. Matilda 62. Harper 63. Maeve 64. Jasmine 65. Aurora 66. Orla 67. Eliana 68. Aisha 69. Erin 70. Leah 71. Arabella 72. Elizabeth 73. Maddison 74. Ariana 75. Bonnie 76. Maria 77. Mirha 78. Bella 79. Gracie 80. Anna 81. Rose 82. Violet 83. Abigail 84. Holly 85. Myla 86. Robyn 87. Riley 88. Eden 89. Nora 90. Nancy 91. Imogen 92. Gabriella 93. Amber 94. Eleanor 95. Georgia 96. Iris 97. Lola 98. Sarah 99. Elodie 100. Clara