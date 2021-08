KEUTAMAAN Surat At Tagabun tentu dimiliki seperti surat-surat lainya di dalam Alquran. Surat At Tagabun adalah surat urutan ke-64 di dalam Alquran setelah Surat Al-Munafiqun. Surat At Tagabun mempunyai 18 ayat dan termasuk golongan Madaniyyah.

Salah satu keutamaan Surat At Tagabun terutama di ayat ke-16 berbunyi:

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya:

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. At Tagabun: 16)

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menjelaskan ada tiga makna di dalam ayat ke -16 Surat At-Tagabun tersebut.

Pertama, adalah perintah Allah agar kaum muslimin bertakwa semampu mungkin, dengan mengutamakan kepatuhan terhadap pedoman yang dibawa oleh Rasul-Nya.

Kedua, menurut Dadang adalah perintah untuk mendengar, yaitu kerendahan diri untuk terus belajar dari siapapun saja dan mengamalkannya.

“Ilmu itu harus dilaksanakan, jangan hanya dijadikan referensi saja. Jaman sekarang itu orang kan lebih senang mengumpulkan ilmu. Terutama ilmu agama juga sama. Pada pinter, pada hebat. Tapi pas ketaatan, pelaksanaannya tidak ada. Terjadi perbedaan antara keilmuan dan ketaatan,” tutur Dadang dikutip dalam laman Muhammadiyah. Dadang melanjutkan bahwa makna yang ketiga adalah perintah untuk mengamalkan. “Saya memahaminya sebagai ‘sebarkanlah’. Belajar, laksanakan dulu oleh kita lalu sebarkan. Saya kira ini sangat cocok untuk kita yang di Majelis Tabligh ya, terus belajar tentang ilmu, laksanakan dulu oleh kita, lalu sebarkan,” imbuhnya.