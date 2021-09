MUNCUL pertanyaan terkait kebenaran makhluk hidup diciptakan dari air. Alquran dan sains pun coba menjawabnya secara jelas. Ini sebagaimana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Wallahu khalaqa kulla dabbatim mim ma', fa min-hum may yamsy' 'ala batnih, wa min-hum may yamsyi 'ala rijlain, wa min-hum may yamsyi 'ala arba', yakhluqullahu ma yasya', innallaha 'ala kulli syai'ing qadir

Artinya: "Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS An-Nur: 45)

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

A wa lam yarallazina kafaru annas-samawati wal-arda kanata ratqan fa fataqnahuma, wa ja’alna minal-ma'i kulla syai'in hayy, a fa la yu'minun

Artinya: "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" (QS Al-Anbiya (21) 30)

Ayat-ayat tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini bahan baku penciptaannya berasal dari air. Tetapi sebelum membahas hal itu, per dilihat bagaimana benda mati ternyata bahan bakunya berasal dari air.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Wa huwallazi khalaqas-samawati wal-arda fi sittati ayyamiw wa kana 'arsyuhu 'alal-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, wa la'ing qulta innakum mab'usuna mim ba'dil-mauti layaqulannallazina kafaru in haza illa sihrum mubin

Artinya: "Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): 'Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati', niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata'." (QS Hud: 7)

Ketika melihat ayat-ayat yang bersangkutan dengan penciptaan makhluk hidup, jelas melihat bukti keajaiban. Salah satu keajaiban tersebut adalah penciptaan makhluk hidup dari air.

Sebagaimana dilansir laman Miracles of the Quran, setelah informasi tersebut jelas dinyatakan dalam ayat-ayat selama ratusan tahun sebelumnya, kemudian barulah adanya sebuah penemuan mikroskop. Dari mikroskop diketahui semua makhluk membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jika kehilangan air di dalam tubuh akan menyebabkan kematian. Seorang ilmuwan terkenal di abad 17, Baptista van Helmont, pada tahun 1640-an juga menemukan bahwa air di dalam tanah adalah elemen yang paling penting dari perkembangan tanaman. Baca juga: Kenapa Langit Bisa Terbelah Jadi Merah Mawar? Ini Penjelasan Alquran dan Sains Air merupakan komponen utama dari bahan organik. Sebanyak 50 hingga 90 persen dari berat makhluk hidup terdiri dari air. Selanjutnya, 80 persen dari sitoplasma (sel bahan dasar) dari sel hewan standar digambarkan sebagai air dalam buku pelajaran biologi. Analisis sitoplasma dan penampilan dalam buku pelajaran berlangsung ratusan tahun. Ini jauh dari apa yang dijelaskan dalam kitab suci Alquran. Wallahu a'lam bishawab.