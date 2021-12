PADA Sabtu 4 Desember 2021 lalu terjadi musibah bencana alam erupsi Gunung Semeru. Sejumlah warga yang berada di kaki gunung berapi setinggi 3.676 MDPL di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu pun menjadi korban jiwa. Kemudian semua harta benda juga luluh lantak.

Gunung Semeru meletus dengan mengeluarkan material-material panas berupa awan, lahar, bebatuan, hingga abu vulkanis. Kerusakan pun tidak bisa dihindarkan.

Sebagai umat Islam, harus sabar dan tawakal menghadapi cobaan berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Langkah yang bisa dilakukan salah satunya terus memanjatkan doa keselamatan kepada Allah Ta'ala.

Diketahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan umatnya untuk tetap berdoa walaupun dalam keadaan sangat susah. Dengan membaca doa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan hamba-Nya dari bencana alam, termasuk gunung meletus.

Dikutip dari buku 'Kitab Induk Doa dan Dzikir Terlengkap' karya Nasrullah dan Tim Shahih, berikut doa yang dibaca Nabi Nuh Alaihissallam dalam memohon keputusan, pertolongan, dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla:

رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ. فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Rabbi 'inna qawmii kadz-dzabuun. Faftah baynii wa baynahum fathan wa najjinii wa mam-ma'iya minal mu'miniina

Artinya: "Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Oleh karena itu, berikanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman yang bersamaku." (QS Asy-Syu'araa' [26]: 117–118)

Kemudian terdapat juga doa memohon perlindungan dari bencana atau musibah:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu ‘indal maut wa ‘audzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan, dan aku berlindung kepada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung kepada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung kepada-Mu apabila setan menjerumuskan kepadaku ketika akan mati, dan aku berlindung kepada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung kepada-Mu apabila mati karena disengat." (HR Abu Dawud)

Wallahu a'lam bishwab.

