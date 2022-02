BULAN Rajab 1443 Hijriah akan jatuh pada Rabu, 2 Februari 2022. Bagi umat Muslim, bisa melakukan puasa sunnah Rajab pada hari Rabu, 2 Februari 2022 dan dilanjutkan dengan puasa pada Kamis, 3 februari 2022.ย

Diriwayatkan dalam hadits sahih bahwa Rasulullah SAW berpuasa di Bulan Rajab. Kesunnahan puasa Rajab juga dapat diambil dari dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada empat bulan haram.ย

Disebutkan dalam Shahih Muslim, (hadits no. 1960):

ุนู† ุนูุซู’ู ูŽุงู†ูŽ ุจู’ู†ู ุญูŽูƒููŠู ู ุงู„ู’ุฃูŽู†ู’ุตูŽุงุฑููŠู‘ู ู‚ูŽุงู„ูŽ ุณูŽุฃูŽู„ู’ุชู ุณูŽุนููŠุฏูŽ ุจู’ู†ูŽ ุฌูุจูŽูŠู’ุฑู ุนูŽู†ู’ ุตูŽูˆู’ู ู ุฑูŽุฌูŽุจู ูˆูŽู†ูŽุญู’ู†ู ูŠูŽูˆู’ู ูŽุฆูุฐู ูููŠ ุฑูŽุฌูŽุจู ููŽู‚ูŽุงู„ูŽ ุณูŽู ูุนู’ุชู ุงุจู’ู†ูŽ ุนูŽุจู‘ูŽุงุณู ุฑูŽุถููŠูŽ ุงู„ู„ู‡ู ุนูŽู†ู’ู‡ูู ูŽุง ูŠูŽู‚ููˆู„ู ูƒูŽุงู†ูŽ ุฑูŽุณููˆู„ู ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู ุตูŽู„ู‘ูŽู‰ ุงู„ู„ู‡ู ุนูŽู„ูŽูŠู’ู‡ู ูˆูŽุณูŽู„ู‘ูŽู ูŽ ูŠูŽุตููˆู ู ุญูŽุชู‘ูŽู‰ ู†ูŽู‚ููˆู„ูŽ ู„ูŽุง ูŠููู’ุทูุฑู ูˆูŽูŠููู’ุทูุฑู ุญูŽุชู‘ูŽู‰ ู†ูŽู‚ููˆู„ูŽ ู„ูŽุง ูŠูŽุตููˆู ู

โ€œDari Utsman bin Hakim Al-Anshari bahwa ia berkata: Saya bertanya kepada sahabat Saโ€™id bin Jubair mengenai puasa Rajab, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Maka ia pun menjawab: Saya telah mendengar Ibnu Abbas ra berkata: Dulu Rasulullah shallallahu โ€˜alaihi wasallam pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan puasaโ€.

Hadits ini secara eksplisit menjelaskan bahwa nabi Muhammad saw sering puasa terus menerus di bulan rajab, hingga para sahabat mengira bahwa nabi Muhammad saw tidak pernah berbuka, namun kadang Nabi Muhammad SAW tidak berpuasa hingga para sahabat mengira nabi tidak berpuasa di Bulan Rajab.

Adanya beberapa riwayat yang dhoif dan maudhuโ€™ tentang keutamaan puasa rajab bukan berarti puasa sunnah di bukan Rajab tidak ada. โ€œPuasa Rajab sangat dianjurkan oleh Rasulallah SAW walau hanya beberapa hari saja.โ€

Berikut jadwal puasa sunnah Rajab 2022:

1. Puasa Sunnah Bulan Rajab ini bisa dilakukan khusus pada tanggal 1 Rajab.

2. Puasa Senin Kamis Bulan Rajab

- Tanggal 3 Februari (2 Rajab)

- Tanggal 7 Februari (8 Rajab)

- Tanggal 10 Februari (9 Rajab)

- Tanggal 14 Februari (13 Rajab)

- Tanggal 17 Februari (16 Rajab)

- Tanggal 21 Februari (20 Rajab)

- Tanggal 24 Februari (23 Rajab)

- Tanggal 28 Februari (27 Rajab)

- 3 Maret (30 Rajab)

3. Puasa Ayyamul Bidh - 14 Februari (13 Rajab) - 15 Februari (14 Rajab) - 16 Februari (15 Rajab 4. Puasa khusus pada hari Nisfu Rajab (15 rajab. 5. Puasa khusus pada tanggal 27 Rajab. 6. Puasa akhir bulan Rajab. Sebelum melaksanakan puasa Rajab, Muslim sebaiknya mengetahui bacaan niatnya sebagai berikut: ู†ูŽูˆูŽูŠู’ุชู ุตูŽูˆู’ู ูŽ ุบูŽุฏู ููู‰ ุดูŽู‡ู’ุฑู ุฑูŽุฌูŽุจู ุณูู†ูŽู‘ุฉู‹ ูู„ู„ู‡ู ุชูŽุนูŽุงู„ูŽู‰ Latin: Nawaitu sauma ghadin fi syahri rojabi sunatan lillahi ta'alaa," "Artinya: Aku berniat puasa sunah Rajab esok hari karena Allah SWT." Keutamaan Puasa Rajab Adapun keutamaan Puasa Rajab sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, bahwa Rasulullah SAW menyebut puasa di bulan-bulan mulia sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nabi Saw bersabda : โ€œSeutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab). Al-Ghazali dalam Ihyaโ€™ Ulum al-Din menyatakan bahwa kesunnahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama (al-ayyam al-fadhilah). Hari- hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini Al-Ghazali menyatakan bahwa Rajab terkategori al-asyhur al-fadhilah di samping dzulhijjah, muharram dan syaโ€™ban. Rajab juga terkategori al-asyhur al-hurum di samping dzulqaโ€™dah, dzul hijjah, dan muharram. Kemuliaan Bulan Rajab memang seharusnya diisi dengan berbagai amal saleh agar di bulan mulia ini dapat mengantarkan menjadi manusia yang bertakwa. Nabi Muhammad SAW bersabda: ุฑูŽุฌูŽุจู ุดูŽู‡ู’ุฑู ุงู„ู„ู‘ูŽู‡ู ูˆูŽุดูŽุนู’ุจูŽุงู†ู ุดูŽู‡ู’ุฑูู‰ ูˆูŽุฑูŽู ูŽุถูŽุงู†ู ุดูŽู‡ู’ุฑู ุฃูู ู‘ูŽุชูู‰ โ€œRajab adalah bulan Allah, Syaโ€™ban adalah bulanku, dan Ramadhan adalah bulan umatkuโ€. (Imam Al Suyuti). Fakta bahwa Rajab adalah bulan Allah berarti layak dihormati dan diagungkan, Rasulullah Muhammad saw sangat menghormati bulan Rajab ini. Bahkan ketika bulan Rajab datang beliau akan mencari berkah, dengan memanjatkan doa: ุงูŽู„ู‘ูŽู„ู‡ูู ู‘ูŽ ุจูŽุงุฑููƒู’ ู„ูŽู†ูŽุง ููŠ ุฑูŽุฌูŽุจูŽ ูˆูŽ ุดูŽุนู’ุจูŽุงู†ูŽ ูˆูŽ ุจูŽู„ูู‘ุบู’ู†ูŽุง ุฑูŽู ูŽุถูŽุงู†ูŽ โ€œYa Allah berkati kami di bulan Rajab dan Syaโ€™ban dan semoga kami bisa sampai pada Ramadhanโ€. (Imam Ahmad), Rajab adalah kunci dari bulan-bulan terbaik yang datang mengikuti sesudahnya. Abu Bakr Al-Balkhi rahimahullah berkata. ุดูŽู‡ู’ุฑู ุฑูŽุฌูŽุจูŽู ุดูŽู‡ู’ุฑู ุงู„ุฒูŽู‘ุฑู’ุนู ูˆูŽุดูŽู‡ู’ุฑู ุดูŽุนู’ุจูŽุงู†ูŽ ุดูŽู‡ู’ุฑู ุณูŽู‚ู’ูŠู ุงู„ุฒูŽู‘ุฑู’ุนู ูˆูŽุดูŽู‡ู’ุฑู ุฑูŽู ูŽุถูŽุงู†ูŽ ุดูŽู‡ู’ุฑู ุญูุตูŽุงุฏู ุงู„ุฒู‘ูŽุฑู’ุนู โ€œBulan Rajab bulan (saatnya) menanam. Bulan Syaโ€™ban bulan (saatnya) menyiram tanaman dan bulan Ramadhan bulan (saatnya) menuai hasil.โ€ (Lihat Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab).