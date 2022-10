VIRAL bule turis borong dagangan bapak penjual mainan anak di Bali. Dalam video yang diunggah akun TikTok @itssozer, terlihat bule itu memborong semua mainan anak yang dijual seorang bapak. Reaksi pedagang mainan tersebut pun sangat bahagia.

Awal mulanya bule bernama Samuel itu sempat menanyakan harga mainan yang dijual oleh si bapak. "How much for a toy?" tanya bule ke bapak pedagang tersebut.

"Rp30 ribu," jawab pedagang itu.

"How much for all the toys?" tanya si bule lagi bermaksud memborong dagangan tersebut.

"Rp440 ribu," jawab pedagang itu.Â

Akhirnya Samuel menggeluarkan uang jutaan rupiah untuk diberikan ke bapak pedagang mainan tersebut. Pedagang mainan tersebut berteriak kesenangan dan keduanya berpelukan.

"Oh my God. Thank you very much," ucap bapak pedagang mainan anak tersebut sebanyak dua kali.

Samuel pun memborong mainan-mainan anak itu untuk diberikan kepada anak-anak kecil di panti asuhan. Anak-anak kecil tersebut terlihat bahagia dengan mainan yang diberikan si bule.

Video viral tersebut pun telah ditonton sebanyak 4 juta kali dan mendapat tombol suka mencapai 429 ribu lebih.Â

Reaksi haru bahagia bapak penjual mainan anak-anak itu menjadi sorotan netizen. Mereka pun ikut terharu menyaksikan video tersebut. "Lucu banget bapaknya kesenengan," tulis akun @c4k*** di kolom komentar. "Tuhan memberkatimu selalu, sodara," ungkap @cls***. "Ini bule mana yak? Kok baik bangett. Masya Allah rezekinya diganti berlipat ya, mas," komentar @rin***. "Terharu liat bapaknya," tukas @list***. Wallahu a'lam bisshawab.Â