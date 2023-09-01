Viral 2 Muslimah Cantik Rekam Petir Besar Sambar Makkah Clock Royal Tower, Bukti Kebesaran Allah Ta'ala

VIRAL sebuah unggahan video yang memperlihatkan dua gadis cantik merekam petir besar menyambar gedung pencakar langit di Kompleks Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi. Ini merupakan fenomena alam bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dikutip dari unggahan akun Instagram @norastate, lokasi viral sambaran petir besar itu tepatnya terjadi di Kompleks Abraj Al Bait, Makkah Clock Royal Tower. Ini hanya berjarak sekira 200 meter dari Kakbah.

Dilaporkan bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya pada 22 Agustus 2023, Kota Makkah dilanda badai petir, angin kencang, dan hujan lebat. Peristiwa ini sempat menjadi perbincangan banyak orang.

Dua gadis cantik tersebut mengabadikan momen langka ini. Mereka tidak sengaja merekam dalam bentuk foto dan video, kemudian diunggah di akun Instagram pribadinya.