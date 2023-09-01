Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral 2 Muslimah Cantik Rekam Petir Besar Sambar Makkah Clock Royal Tower, Bukti Kebesaran Allah Ta'ala

Alifah Mulyani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |09:23 WIB
Viral 2 Muslimah Cantik Rekam Petir Besar Sambar Makkah Clock Royal Tower, Bukti Kebesaran Allah Ta'ala
Viral dua gadis cantik merekam fenomena alam petir besar menyambar Makkah Clock Royal Tower. (Foto: Instagram @norastate)
A
A
A

VIRAL sebuah unggahan video yang memperlihatkan dua gadis cantik merekam petir besar menyambar gedung pencakar langit di Kompleks Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi. Ini merupakan fenomena alam bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Dikutip dari unggahan akun Instagram @norastate, lokasi viral sambaran petir besar itu tepatnya terjadi di Kompleks Abraj Al Bait, Makkah Clock Royal Tower. Ini hanya berjarak sekira 200 meter dari Kakbah.

Viral dua gadis cantik merekam fenomena alam petir besar menyambar Makkah Clock Royal Tower. (Foto: Instagram @norastate)

Dilaporkan bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya pada 22 Agustus 2023, Kota Makkah dilanda badai petir, angin kencang, dan hujan lebat. Peristiwa ini sempat menjadi perbincangan banyak orang.

Dua gadis cantik tersebut mengabadikan momen langka ini. Mereka tidak sengaja merekam dalam bentuk foto dan video, kemudian diunggah di akun Instagram pribadinya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement