HOME MUSLIM TAUSYIAH

Inilah Silsilah Nabi Muhammad SAW Lengkap

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |10:38 WIB
Inilah Silsilah Nabi Muhammad SAW Lengkap
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH silsilah Nabi Muhammad SAW lengkap berdasarkan sebuah riwayat yang berasal dari Abu Qatadah.

Dalam riwayat ini, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal Tahun Gajah atau 570 Masehi.

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ

Artinya: "Itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi Nabi, dan diturunkannya kepadaku Al-Qur'an (pertama kali)." (HR Muslim)

Adapun silsilah Nabi Muhammad dilahirkan dari ibu bernama Aminah dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib.

Beliau merupakan keturunan suku Quraisy yang mana bangsanya merupakan keturunan Ibrahim.

Suku Quraisy merupakan pecahan dari bani Kinanah. Sementara, Kinanah merupakan turunan dari Adhan. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga memiliki garis keturunan dari Adnan.

