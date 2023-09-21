Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lokakarya LPMQ Kemenag Hasilkan Asosiasi Pengembang Alquran Digital

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |14:07 WIB
Lokakarya LPMQ Kemenag Hasilkan Asosiasi Pengembang Alquran Digital
Lokakarya LPMQ Kemenag menghasilkan terbentuknya Asosiasi Pengembang Alquran Digital. (Foto: Hantoro/Okezone)
A
A
A

LAJNAH Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Lokakarya Pengembang Alquran Digital. Salah satu hasil nyatanya adalah terbentuknya Asosiasi Pengembang Alquran Digital.

Terpilih sebagai ketua adalah Pramuko Aji ST MT. Ia merupakan dosen Telkom University sekaligus pengembang aplikasi, termasuk hasil karyanya Alquran Digital Kemenag. Sementara para anggotanya terdiri dari para pengembang aplikasi di dalam hingga luar kota.

Ilustrasi Alquran digital. (Foto: Istimewa/Okezone)

"Diharapkan Asosiasi Pengembang Alquran Digital ini bisa memberi banyak manfaat untuk umat," ujarnya di lokasi kegiatan, Jakarta, Rabu 20 September 2023.

Sementara Ketua Tim Informasi dan Teknologi LPMQ Kemenag Zarkasi Afif MA mengatakan Asosiasi Pengembang Alquran Digital ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pembuat aplikasi Kalamullah tersebut.

"Langkah ke depannya kita akan bertemu pihak-pihak terkait untuk meminta dukungan, salah satunya dijadwalkan dengan Kepala LPMQ Abdul Aziz Sidqi," paparnya. 

