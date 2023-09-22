Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Lirik Sholawat Sulthon: Latin, Arab, dan Khasiatnya

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:22 WIB
Lirik Sholawat Sulthon: Latin, Arab, dan Khasiatnya
Ilustrasi lirik sholawat Sulthon. (Foto: Okezone)
LIRIK sholawat Sulthon: Latin, Arab, dan khasiatnya bisa disimak dalam artikel kali ini. Sangat menarik diketahui kaum Muslimin.

Berikut ini selengkapnya lirik sholawat Sulthon: Latin, Arab, dan khasiatnya; sebagaimana telah Okezone himpun:

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وَ عَلَى آل سيّدنا محمد بعدد رحمة الله

اللّهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد وَ عَلَى آل سيّد نا محمّدٍ بِعَدَدِ فضلِ الله

اَللّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ خَلقِ الله

اَللّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا فِى عِلمِ الله

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كَلِمَاتِ الله

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كَرَمِ الله

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ حُرُوفِ كَلاَمِ الله

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطرِ الأمْطَار

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ وَرَقِ الأَشجَارِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ رَمْلِ القِفارِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الحُبُوبِ وَالثِمَارِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا اَظلَم عَلَيهِ اللَّيلُ وَ اَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اَنْفاسِ الْخَلا ئِقِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ نُجُوْمِ السَّموَاتِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْئٍ فِى الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ

وَصَلَوَاتُ اللهِ تَعَالى وَ مَلاَئِكَتِهِ وَأنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَ جَمِيْعِ خَلْقِهِ عَلَى سَيِّدِالْمُرْس¬َلِيْن وَ إمَامِ المُتَّقِيْنَ وَ قَائِدِ الغُرِّ الْمُحَجَّلِيْن¬َ وَ شَفِيْعِ الْمُذ ْ نِبِيْنَ سَييِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَأصْحَابِهِ وَأزْوَاجِهِ وَ ذ ُ رِّيَّتِهِ وَ أهْلِ بَيْتِهِ وَالاَئِمَّةِ الْمَاضِيْنَ وَالْمَشَايِخ الْمُتَقَدِّمِي-ْنَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِيْن¬َ وَأهْلِ طَاعَتِكَ أجْمَعِيْنَ مِنْ أهْلِ السَّموَاتِ وَالأرَضِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَيَاأكْرَمَالأ¬كْرَمِيْنَ وَالْحَمْدُلِلّ¬هِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/330/3060279/manfaat-sholawat-yang-dibacakan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-WO6Mwxdc6B.jpg
Manfaat Sholawat yang Dibacakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/618/3059962/keutamaan-luar-biasa-sholawat-seperti-dilakukan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-VKjyDAKjjb.jpg
Keutamaan Luar Biasa Sholawat seperti Dilakukan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/618/3059821/bacaan-lengkap-sholawat-shollatullah-salamullah-yang-digemakan-suporter-timnas-indonesia-di-stadion-arab-saudi-ixaCYDeym3.jpg
Bacaan Lengkap Sholawat Shollatullah Salamullah yang Digemakan Suporter Timnas Indonesia di Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/614/2942766/bisakah-hadiahkan-sholawat-untuk-orangtua-yang-sudah-meninggal-gzlYcud4Xe.jpg
Bisakah Hadiahkan Sholawat untuk Orangtua yang Sudah Meninggal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/618/2929214/bacaan-sholawat-asyghil-arab-latin-dan-terjemahannya-y0kwYInLUS.jpg
Bacaan Sholawat Asyghil Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/618/2929208/bacaan-sholawat-tibbil-qulub-terjemahan-arab-latin-dan-artinya-kCiSt3U2Jw.jpg
Bacaan Sholawat Tibbil Qulub Terjemahan Arab Latin dan Artinya
