Viral 2 Bocah Bule Kagum Adzan Berkumandang di Stadion Al Nassr saat Tunggu Pertandingan Cristiano Ronaldo

VIRAL 2 bocah bule kagum adzan berkumandang di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, Kota Riyadh, milik klub besar Arab Saudi Al Nassr FC. Kala itu anak-anak tersebut sedang menunggu pertandingan sang megabintang sepakbola Cristiano Ronaldo.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @muslimathletes, terlihat dua bocah bule mengenakan seragam kuning milik Al Nassr FC dengan nomor punggung 7 dan nama Ronaldo.

"Dua orang anak yang sedang menantikan pertandingan Al Nassr di Arab Saudi terlihat terkagum dan penasaran saat gema adzan dikumandangkan," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Ketika adzan berkumandang di dalam stadion, mereka sangat kagum. Kemudian penasaran mencari-cari asal suara tersebut.