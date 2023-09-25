Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral 2 Bocah Bule Kagum Adzan Berkumandang di Stadion Al Nassr saat Tunggu Pertandingan Cristiano Ronaldo

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |18:25 WIB
Viral 2 Bocah Bule Kagum Adzan Berkumandang di Stadion Al Nassr saat Tunggu Pertandingan Cristiano Ronaldo
Viral dua bocah bule takjub adzan berkumandang di stadion Al Nassr klub Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram @muslimathletes)
A
A
A

VIRAL 2 bocah bule kagum adzan berkumandang di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd, Kota Riyadh, milik klub besar Arab Saudi Al Nassr FC. Kala itu anak-anak tersebut sedang menunggu pertandingan sang megabintang sepakbola Cristiano Ronaldo.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @muslimathletes, terlihat dua bocah bule mengenakan seragam kuning milik Al Nassr FC dengan nomor punggung 7 dan nama Ronaldo.

Viral dua bocah bule takjub adzan berkumandang di stadion Al Nassr klub Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram @muslimathletes)

"Dua orang anak yang sedang menantikan pertandingan Al Nassr di Arab Saudi terlihat terkagum dan penasaran saat gema adzan dikumandangkan," tulis keterangan unggahan viral tersebut.

Ketika adzan berkumandang di dalam stadion, mereka sangat kagum. Kemudian penasaran mencari-cari asal suara tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement