HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ajak Main ke Hutan, Abu Nawas Bikin Raja Temukan Kebahagiaan

Fira Rahma Azziyadatul Hidayah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |05:27 WIB
Ajak Main ke Hutan, Abu Nawas Bikin Raja Temukan Kebahagiaan
Ilustrasi Abu Nawas bantu Baginda Raja temukan kebahagiaan. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas tinggal di lingkungan kerajaan yang besar. Kerajaan makmur itu dipimpin Baginda Raja yang dikenal sebagai saudagar kaya.

Meski memiliki harta melimpah, Baginda Raja merasa ada yang hilang dalam hidupnya, yaitu kebahagiaan sejati. Dia merasa kesepian dan bingung tentang bagaimana menemukan kebahagiaan sebenarnya.

Suatu hari Baginda Raja mengadakan sayembara besar-besaran dengan tujuan menemukan seseorang yang bisa membawanya pada kebahagiaan sejati.

Kabar sayembara itu cepat menyebar. Orang-orang dari penjuru negeri pun datang untuk mencoba peruntungan.

Peserta sayembara membawa Baginda Raja ke tempat mana pun untuk menghiburnya. Mereka berusaha dengan segala cara membuat Raja bahagia.

Namun, semua usaha mereka tidak berhasil. Baginda Raja tetap merasa tidak bahagia, seolah-olah ada sesuatu yang hilang.

Tidak seorang pun berhasil membuat Baginda Raja bahagia. Kekecewaan Raja makin mendalam. Ia merasa bingung tentang apa yang sebenarnya membuatnya bahagia.

Namun di sebuah desa terpencil, Abu Nawas, seorang tokoh cerdas yang terkenal, sedang duduk-duduk sendirian. Salah seorang tetangganya mendatangi dan menceritakan tentang sayembara di istana Raja. 

