Nasruddin Hoja Bikin Kesal Pembeli Rumahnya Gara-Gara Kursi Dapur Tidak Boleh Dipindah

SUATU hari Nasruddin Hoja memutuskan menjual rumahnya. Namun, ia memiliki satu syarat yang agak aneh bagi calon pembeli rumahnya.

"Saya akan menjual rumah ini, tetapi ada satu kursi di dapur yang tidak boleh dipindahkan. Itu adalah syarat utama penjualan," kata Nasruddin Hoja, seperti dikutip dari kanal YouTube Abot Story, Ahad (1/10/2023).

Seorang pria pun setuju untuk membeli rumah Nasruddin Hoja dengan syarat kursi itu tetap berada di dapur. Transaksi pun segera dilakukan dan rumah tersebut menjadi milik pria itu.

Namun setelah beberapa hari tinggal di rumah baru, pria tersebut mulai merasa terganggu. Setiap hari Nasruddin Hoja datang ke rumahnya dan duduk di kursi dapur itu.