Hari Batik Nasional 2023, Intip 4 Gaya Hijab Cantik dengan Padu Padan Batik

Gaya hijab batik di momen Hari Batik Nasional 2023. (Foto: Instagram @emyaghnia)

HARI Batik Nasional 2023 sedang diperingati masyarakat Indonesia. Diketahui momen Hari Batik Nasional dirayakan setiap tanggal 2 Oktober.

Semua orang di Tanah Air pun mengenakannya, termasuk gaya hijab cantik dengan padu padan batik. Berikut ini beberapa contohnya, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Gaya hijab a line skirt dengan batik dan blazer

Desainer Dian Pelangi memperlihatkan gaya hijab a line skirt panjang dengan motif batik bewarna pink dan coklat. Dalam penampilan tersebut, ia memadupadankan rok batik dengan blazer berwarna nude. Outfit ini cocok untuk pergi kondangan atau acara resmi lainnya.

2. Hijab dengan outer biru batik

Siapa bilang memakai batik adalah hal yang kuno dan ketinggalan zaman? Selebgram Chairunnisa Septiani dalam penampilannya yang selalu tampil fashionable dan menjadi inspirasi para hijaber ini.

Ia mengenakan batik bewarna biru dan dijadikan sebagai outer. Untuk innernya, Chairunnisa memakai blouse dengan warna yang senada dengan outer batiknya.

Supaya terlihat lebih kece, dia menggunakan celana kulot hitam. Tidak lupa, sepatu docmart berwarna hitam.