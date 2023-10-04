Viral Bapak-Bapak Petani Sholat Berjamaah di Sawah, Netizen: Taat Kewajiban di Mana pun Berada

VIRAL video yang memperlihatkan sejumlah petani menunaikan sholat secara berjamaah di sawah. Ternyata kesibukan bekerja sebagai petani tidak menghambat bapak-bapak ini untuk tetap menjalankan ibadah sholat.

Video yang diunggah akun Instagram @sedangrame itu pun mendadak viral di linimasa media sosial. Dalam video viral tersebut terlihat para petani khusyuk sholat berjamaah di pemantang sawah.

Seorang bapak yang mengenakan baju biru didapuk menjadi imam. Dia pun khusyuk memimpin sholat di depan. Mereka tampak melaksanakan sholat dengan alas seadanya.

"Patut ditiru, di mana pun kita berada, apa pun pekerjaan, jangan tinggalkan ibadah," tulis keterangan unggahan viral tersebut.