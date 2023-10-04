Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hukum Bacaan Idgham Mutajanisain Lengkap Huruf hingga Contohnya di Alquran

Muhammad Maulana Riziq , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |17:04 WIB
Hukum Bacaan Idgham Mutajanisain Lengkap Huruf hingga Contohnya di Alquran
Ilustrasi hukum bacaan idgham mutajanisain beserta contohnya di Alquran. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH hukum bacaan idgham mutajanisain lengkap huruf hingga contohnya di Alquran. Diketahui bahwa membaca ayat-ayat suci Alquran yang baik dan benar salah satunya adalah sesuai ilmu tajwid. Contohnya, mengetahui hukum bacaan idgham mutajanisain.

Sebagaimana telah Okezone himpun, idgham mutajanisain menurut istilah adalah apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya bertemu dan huruf yang pertama sukun. Akan tetapi, kaidah tersebut berlaku pada semua huruf.

Secara harfiah, idgham berarti memasukkan. Sedangkan mutajanisain artinya sama makhrajnya tapi beda sifatnya.

Hukum bacaan idgham mutajanisain wajib dibaca dengan cara diidghamkan dengan suara dengung (ghunnah). Idgham mutajanisain berlaku pada: 

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ta’ (ت) sukun bertemu Tha’ (ط)

Tha’ (ط) sukun bertemu Ta (ت)

Ta’ (ت) sukun bertemu Dal (د)

Dal (د) sukun bertemu Ta (ت)

Tsa’ (ث) sukun bertemu Dzal (ذ)

Dzal (ذ) sukun bertemu Zha’ (ظ)

Ba’ (ب) sukun bertemu Mim (م)

Contoh idgham mutajanisain dapat dikenali dari pertemuan huruf-huruf tertentu yang memiliki makhraj sama, namun beda sifatnya. Jika ditemukan kondisi seperti itu dalam bacaan Alquran, makan penting juga untuk memerhatikan cara membacanya. 

Halaman:
1 2
