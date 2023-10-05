Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Gus Baha Ungkap Harapan untuk Para Cucu Orang Alim, Tujuannya Sangat Mulia

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:06 WIB
Gus Baha Ungkap Harapan untuk Para Cucu Orang Alim, Tujuannya Sangat Mulia
Ilustrasi ceramah Gus Baha. (Foto: Istimewa/Sindonews)
GUS Baha menyampaikan permintaan khusus untuk para cucu orang alim. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Lembaga Pembinaan, Pendidikan, dan Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (LP3iA) ini berharap cucu-cucu tersebut bisa juga melanjutkan menjadi orang alim.

"Saya tidak punya kepentingan apa-apa, ingin cucunya orang alim itu juga alim. Kalau tidak mau ya terserah. Ikut takdirnya saja," kata Gus Baha saat haul Masyayikh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Leteh, Rembang, Kamis 21 September 2023, dikutip dari nu.or.id.

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Ia mengungkapkan suka membaca dan mengkaji kitab para ulama, termasuk ulama dari Indonesia, seperti KH Muhammad Hasyim Asy'ari dan KH Bisri Mustofa.

Khusus karya KH Hasyim Asy'ari, Gus Baha memiliki rutinitas mengaji sorogan bersama cucu-cucu KH Hasyim Asy'ari yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Saya ini pengajar kitab Ahlussunah wal Jamaah karyanya KH Hasyim Asy'ari, yang ngaji cucu-cucunya. Sistem ngajinya sorogan. Sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi kulo (saya) benar-benar mempertahankan akidah Ahlussunah wal Jamaah," bebernya.

Bagi Gus Baha, cucu-cucu tokoh besar seperti KH Bisri Mustofa dan KH Hasyim Asy'ari harus mau mengaji serta tidak terlena dengan kebesaran pendahulunya.

Dalam pandangannya, ulama Jawa seperti KH Bisri Mustofa dan KH Hasyim Asy'ari terbilang unik. Sebab, punya kemampuan seni mengelola kata dari bahasa Arab ke bahasa Jawa sehingga mudah dipahami. 

