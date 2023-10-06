Viral Haru Gadis Cantik Pesan Ojol dan Driver-nya Minta Izin Sholat 1 Menit

VIRAL haru sebuah video yang memperlihatkan seorang gadis cantik memesan ojol atau ojek online. Uniknya, driver ojol itu meminta izin 1 menit untuk menunaikan sholat di atas motor.

Video viral ini diunggah akun TikTok @nogopegek pada 3 Oktober 2023. Video viral tersebut memperlihatkan seorang driver ojol yang sedang sholat di atas motornya sambil duduk.

"Mba taylor, aku pernah pesen grab, abangnya izin sholat 1 menit. Kukira mau numpang sholat. Udh dibukain pintu eh tahunya di motor," tulis keterangan unggahan viral dengan 8,8 juta view tersebut.

Dari komentar netizen, driver ojol itu diketahui sedang melaksanakan sholat li hurmatil waqti atau sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna dengan tujuan menghormati waktu sholat.