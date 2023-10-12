Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bolehkah Wudhu dengan Air Hangat?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |10:13 WIB
Bolehkah Wudhu dengan Air Hangat?
Ilustrasi hukum wudhu dengan air hangat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BOLEHKAH wudhu dengan air hangat? Ustadz Dr Abdullah Roy Lc MA menjelaskan bahwa boleh bagi seseorang berwudhu atau mandi dengan air yang dihangatkan. Wudhunya sah, karena tidak ada dalil shahih yang melarangnya.

Bahkan, lanjut Ustadz Abdullah Roy, datang atsar-atsar dari para salaf yang menunjukkan bolehnya wudhu dan mandi dengan air yang dihangatkan.

Ilustrasi wudhu dengan air hangat. (Foto: Istimewa/Okezone)

Dikutip dari laman Konsultasi Syariah, dalam riwayat ddari Aslam Al-Qurasyiy Al-'Adawy, Maula Umar bin Al-Khaththab bahwasanya Umar dahulu mandi dari air yang dihangatkan. (Dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dalam Al-Mushannaf 1/174 nomor 675, dan sanadnya dishahihkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bary 1/299)

Berkata Nafi':

كان ابن عمر يتوضأ بالحميم

"Dahulu Ibnu Umar berwudhu dengan air yang dihangatkan." (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di Al-Mushannaf 1/47 nomor 257, dan Abdurrazzaq di dalam Al-Mushannaf 1/175: 676 dan sanadnya dishahihkan Syekh Al-Albany di Irwaul Ghalil: 17) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178784/wudhu-cYa3_large.jpg
Wudhu Sambil Ngobrol, Apakah Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/330/3174973/wudhu-Fsxp_large.jpg
Hikmah Basuh Anggota Tubuh saat Wudhu, Ada Makna Lahir dan Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/614/3174582/wudhu-9idA_large.jpg
Bicara saat Berwudhu, Begini Penjelasan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/330/3170226/wudhu-ByEW_large.jpg
Apakah Makan dan Minum Dapat Membatalkan Wudhu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/330/3167202/wudhu-vBCN_large.jpg
Wudhu Masih Pakai Skincare, Apakah Sah? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/330/3161069/wudhu-YLr8_large.jpg
Apakah Kentut Bisa Batalkan Wudhu?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement