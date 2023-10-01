Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Apakah Membaca Alquran Digital Harus Wudhu?

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |15:01 WIB
Apakah Membaca Alquran Digital Harus Wudhu?
Ilustrasi wudhu sebelum membaca Alquran digital. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APAKAH membaca Alquran digital harus wudhu? Dapatkan jawaban lengkapnya dalam artikel kali ini berdasarkan dalil-dalil sahih. 

Dikutip dari Konsultasisyariah.com, Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat membaca Alquran secara hafalan tidak disyaratkan suci dari hadats kecil, bahkan tidak harus suci dari hadats besar.

Namun dalam kondisi suci ketika membaca Alquran, sekalipun hafalan, adalah yang lebih utama. Alasannya, Alquran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Termasuk upaya mengagungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya Alquran dibaca dalam kondisi suci.

وأما قراءته من المصحف فتشترط الطهارة للمس المصحف مطلقاً ، لما جاء في الحديث المشهور : (لا يمس القرآن إلا طاهر) ولما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وهو أنه يحرم على المحدث مس المصحف ، سواء كان للتلاوة أو غيرها

Adapun membaca Alquran dengan membawa mushaf maka disyaratkan suci dari hadats karena memagang mushaf, berdasarkan hadis yang masyhur, "Tidak boleh menyentuh Alquran kecuali orang yang suci." Juga berdasarkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Wudhu Alquran Digital Alquran
