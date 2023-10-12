JADWAL sholat hari ini Jumat 13 Oktober 2023 Masehi/28 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dapat membantu umat Islam di Indonesia untuk menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Berikut jadwal sholat hari ini untuk semua daerah di Tanah Air Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura
Imsak: 03.56
Subuh: 04.06
Zuhur: 11.28
Asar: 14.34
Magrib: 17.32
Isya: 18.41
2. Denpasar
Imsak: 04.33
Subuh: 04.43
Zuhur: 12.10
Asar: 15.15
Magrib: 18.17
Isya: 19.26
3. Makassar
Imsak: 04.19
Subuh: 04.29
Zuhur: 11.53
Asar: 14.55
Magrib: 17.58
Isya: 19.07