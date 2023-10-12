Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Tanya Hukum KPR dalam Islam, dr Richard Lee Dapat Jawaban Jelas dari Ustadz Khalid Basalamah

Alifah Mulyani , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:24 WIB
Tanya Hukum KPR dalam Islam, dr Richard Lee Dapat Jawaban Jelas dari Ustadz Khalid Basalamah
Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan hukum KPR dalam Islam. (Foto: YouTube dr Richard Lee MARS)
A
A
A

INFLUENCER dr Richard Lee mengundang Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA dalam podcast-nya. Ia pun banyak bertanya mengenai hukum dalam Islam, salah satunya KPR atau kredit pemilikan rumah.

Diketahui KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah.

Ustadz Khalid Basalamah dan dr Richard Lee. (Foto: YouTube dr Richard Lee MARS)

Dengan KPR, pembeli rumah menggunakan rumah yang dibeli sebagai jaminan yang diberikan kepada pihak bank. Apabila pembeli rumah tidak mampu melunasi kredit rumahnya, maka otomatis rumah akan menjadi milik bank karena digunakan sebagai jaminan KPR.

Sistem KPR menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Muslim. Mereka yang kontra terhadap sistem KPR ini karena menganggap sistem KPR menimbulkan riba sehingga dikatakan haram. 

Halaman:
1 2 3
