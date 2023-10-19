Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Tafsir Surat Al Falaq Ayat 1-5 dan Maknanya tentang Waktu Subuh

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:37 WIB
Tafsir Surat Al Falaq Ayat 1-5 dan Maknanya tentang Waktu Subuh
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TAFSIR Surat Al Falaq Ayat 1-5. Al Falaq merupakan surat ke-113 di dalam kitab suci Alquran. Surat Al Falaq memiliki arti Waktu Subuh.

Al Falaq terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah atau turun di Kota Makkah, Arab Saudi. Inti dari surat Al Falaq adalah perintah kepada manusia untuk senantiasa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berikut adalah bacaan dan tafsir surat Al Falaq ayat 1-5 melansir Alquran Digital Okezone pada, Kamis (19/10/23):

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِۙ

Qul a'uzuu bi rabbil-falaq

Artinya: “Katakanlah, ‘Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar).”

-Tafsir ayat 1:

Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum Muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan Pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakan-Nya.

مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَۙ

Min sharri ma khalaq

Artinya: “Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan”

-Tafsir ayat 2

Dalam ayat-ayat berikut ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum Muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan Pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakan-Nya.

Halaman:
1 2 3
