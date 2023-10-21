Abu Nawas Bisa Hitung Jumlah Bintang di Langit, Raja Sampai Terbengong-bengong

Ilustrasi Abu Nawas bikin Baginda Raja terbengong-bengong karena tahu jumlah bintang di langit. (Foto: Istimewa/Sindonews)

ABU Nawas bisa menghitung jumlah bintang di langit. Diawali saat seluruh menteri dan orang-orang penting di dalam negeri melihat gerak-gerik aneh Baginda Raja. Ia menoleh ke sana kemari mencari Abu Nawas yang tidak datang ke istana. Dia pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas.

Segera saja Abu Nawas datang ke istana. Ketika itu dia tahu Baginda Raja sedang kesal kepadanya. Tapi, ia tidak berani menatap wajah Sang Raja.

"Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya Raja dengan singkat seperti tertulis di dalam buku 'Abu Nawas and King Aaron, disitat dari nu.or.id, Senin (23/10/2023).

"Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan," jawab Abu Nawas.

"Jadi, kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya balik Raja dengan sangat geram.

Abu Nawas terdiam. Kemudian Raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu!"

"Apa saja, Baginda?"

"Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di mana titik tengah bumi?" tanya Raja.

Abu Nawas menjawab, "Saya mohon ampun, Baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu."

"Apa itu?" tanya balik Raja kepada Abu Nawas.

"Jika Anda bersedia turun dari takhta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda," jawab Abu Nawas.