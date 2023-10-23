Viral Bocah Sholat di Tribun Stadion Sambil Tunggu Pertandingan Sepakbola, Bikin Warganet Takjub

VIRAL video yang memperlihatkan seorang bocah sholat di tribun stadion. Ia sholat sambil menunggu dimulainya pertandingan sepakbola.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @almuhsintv, bocah yang menggunakan baju putih bernomor 10 dengan celana hitam ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Beberapa suporter menoleh ketika melewati tangga dekat anak kecil itu sholat.

Bocah tersebut terlihat begitu khusyuk menunaikan ibadah sholat di tengah keramaian suporter sepakbola. Meski begitu, dia tidak tergoyahkan dalam khusyuknya.

Aksi bocah ini segera memikat hati banyak orang yang menyaksikannya. Kebanyakan dari mereka terinspirasi oleh keteguhannya dalam menjalankan ibadah di tengah keadaan sekitar yang sangat ramai.