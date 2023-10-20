Viral Pengurus Kamar Pesantren Ikhlas Rawat Santri Sakit, Rela Tidur Cuma 1 Jam

VIRAL video yang memperlihatkan seorang pengurus kamar di pesantren ikhlas merawat santri yang sakit. Ia memperlihatkan kepeduliannya yang begitu besar terhadap sang santri.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @neynawijaya30, terlihat seorang pengurus kamar pesantren dengan telaten merawat santri yang terbaring sakit di kamar.

Dalam video viral tersebut, pengurus kamar itu dengan penuh kesabaran menyuapi santri yang lemas karena sakit. Bahkan, dia rela bolak-balik membeli bubur untuk anak kamarnya yang sakit, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan waktu dan tenaganya.

Tidak hanya memberi makan, pengurus kamar tersebut rela mengorbankan waktu istirahatnya. Dia diketahui hanya tidur 1 jam demi merawat santri yang sakit itu.

Dia juga memilih untuk tidak masuk kelas agar bisa terus merawat santri yang membutuhkan perhatian khususnya.

"Kasih sayang pengurus ke anak kamarnya. Dari kemarin dilihat bolak-balik tiap pagi dan sore keluar beli bubur. Izin enggak ikut kelas, begadang sampe tidur cuma 1 jam. Orangtuamu berhasil mendidikmu a," tulis keterangan unggahan video viral tersebut.