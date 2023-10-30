Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Siswa MTsN Indonesia Juara Olimpiade Matematika Internasional 2023 di Thailand

Hantoro , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:30 WIB
5 Siswa MTsN Indonesia Juara Olimpiade Matematika Internasional 2023 di Thailand
Siswa-siswi MTsN Indonesia juara Olimpiade Matematika Internasional di Thailand. (Foto: Kemenag.go.id)
SISWA-siswa madrasah tsanawiyah negeri (MTsN) Indonesia kembali mengukir prestasi di ajang internasional. Kali ini lima murid MTsN 1 Pati berhasil meraih medali dalam Olimpiade Matematika Internasional di Thailand.

Dilansir Kemenag.go.id, lima medali itu diraih Hanindya Laily Azzahra (perak), Muhammad Abdul Fattah (perak), Faiz Rifky Andhika (perak), Oktavia Dyah Ayu Utami (perak), dan Nisa Azzahra (perunggu).

Para pemenang Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) ini dirilis hari Ahad 29 Oktober 2023.

Atas prestasi tersebut, kelimanya dinyatakan maju ke babak final TIMO yang akan berlangsung di Thailand pada April 2024. Sebelumnya kelimanya mengikuti TIMO Heat Round yang digelar secara daring pada 7 Oktober 2023.

TIMO merupakan olimpiade internasional tahunan yang diselenggarakan bersama oleh OCEC dari Hong Kong dan Masyarakat Matematika Thailand.

Ajang ini bertujuan menstimulasi dan menumbuhkan minat generasi muda dalam mempelajari matematika, memperkuat kemampuan berpikir kreatif, memperluas wawasan internasional, dan mendorong pengembangan pendidikan dasar dan menengah, serta pertukaran budaya pendidikan di seluruh negara/wilayah.

Ada 14 negara yang berpartisipasi dalam TIMO 2023, yaitu Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Ukraina, Filipina, Kyrgyzstan, Iran, Taiwan, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. 

Telusuri berita muslim lainnya
