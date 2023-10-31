Doa agar Disampaikan ke Bulan Ramadhan untuk Dapat Pahala dan Ridho Allah Ta'ala

DOA agar disampaikan ke Bulan Ramadhan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena pada bulan Ramadhan banyak momen berharga dengan mendapatkan pahala banyak, salah satunya turunnya Al Qur'an atau Nuzulul Qur'an serta berpuasa.

Apalagi setiap doa yang dipanjatkan di bulan ini akan dikabulkan oleh Allah SWT.Untuk itu ada beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca agar kita dapat umur kita dipanjangkan hingga datangnya bulan Ramadhan. Berikut adalah doa-doanya:

1. Doa pertama

Doa pertama merupakan salah satu doa yang telah mashyur di kalangan kaum muslimin. Berikut adalah bacaannya.

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِغْنَا رَمَضَانَ

Allahumma baariklanaa fii Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Romadhon.

Artinya: "Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan." (Hadits riwayat Al-Baihaqi dan at-Thabrani).