Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa agar Disampaikan ke Bulan Ramadhan untuk Dapat Pahala dan Ridho Allah Ta'ala

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |05:30 WIB
Doa agar Disampaikan ke Bulan Ramadhan untuk Dapat Pahala dan Ridho Allah Ta'ala
Ilustrasi doa bulan ramadhan (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA agar disampaikan ke Bulan Ramadhan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena pada bulan Ramadhan banyak momen berharga dengan mendapatkan pahala banyak, salah satunya turunnya Al Qur'an atau Nuzulul Qur'an serta berpuasa.

Apalagi setiap doa yang dipanjatkan di bulan ini akan dikabulkan oleh Allah SWT.Untuk itu ada beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca agar kita dapat umur kita dipanjangkan hingga datangnya bulan Ramadhan. Berikut adalah doa-doanya:

1. Doa pertama

Doa pertama merupakan salah satu doa yang telah mashyur di kalangan kaum muslimin. Berikut adalah bacaannya.

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِغْنَا رَمَضَانَ

Allahumma baariklanaa fii Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Romadhon.

Artinya: "Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan." (Hadits riwayat Al-Baihaqi dan at-Thabrani).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/618/3182075/doa-c4l8_large.jpg
3 Contoh Bacaan Doa Hari Pahlawan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/618/3181808/bulan_purnama-VJCz_large.jpg
Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement